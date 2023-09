Cyberpunk 2077: Phantom Liberty når en kvart million samtidige spillere på Steam

HQ

I dag var en stor dag for Cyberpunk 2077, som endelig fikk sin første (og siste) store DLC; Phantom Liberty. Og fansen hadde virkelig ventet på det, noe som ble veldig tydelig på Steam, da det nådde 246 754 samtidige spillere i løpet av kvelden ifølge SteamDB.

Dette er det høyeste antallet samtidige spillere spillet har hatt siden den svært, svært problematiske lanseringsmåneden for tre år siden. Jeg synes dette er en velfortjent suksess for CD Projekt Red etter at de først har løst problemene med grunnspillet for å få det til å nå sitt fulle potensial, og deretter levert et virkelig underholdende DLC-eventyr som vi kan fortelle deg mer om i vår anmeldelse.