Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-skaperen lager oppfølgeren

Mange forsvant fra CD Projekt Red rett før og etter den dårlige lanseringen av Cyberpunk 2077, så det måtte gjøres noen utskiftninger. Dette førte blant annet til at Gabe Amatangelo fikk ansvaret for de store oppdateringene som har gjort spillet mye bedre siden den gang, samt den kommende Phantom Liberty-utvidelsen som ser stadig bedre ut. Jobben han har gjort imponerer tydeligvis både mange spillere og lederne i selskapet.

I et nytt intervju med Bloomberg-journalisten Jason Schreier avslører Amatangelo at han også regisserer oppfølgeren til Cyberpunk 2077, et spill som vi har visst om en stund. Det bekreftes også at spillet vil bruke Epics imponerende Unreal Engine 5 i stedet for studioets egne som fases ut i disse dager.