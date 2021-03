Cyberpunk 2077 skal fikse politiet, kjøringen og mer før april

Du ser på Annonser

Bare fire dager av februar da CD Projekt Red bekreftet at de ikke ville klare å ha den massive oppdateringen til Cyberpunk 2077 klar før mars likevel, og siden den gang har de vært muse stille. Vi vet fortsatt ikke akkurat når oppdateringen kommer denne måneden, men nå er det i alle fall tid for å få vite litt om hva den skal fikse.

CD Projekt Red har publisert en artikkel og fire videoer hvor de avslører fire av tingene oppdatering 1.2 skal forbedre. En av de mest grunnleggende og største er at politisystemet virkelig pusses på. At politiet plutselig dukker opp av intet bak oss skal skje langt sjeldnere, og for å gjøre det litt mer realistisk introduseres en overvåkningsdrone som skal vurdere om politiet trengs eller ei.

Punkt nummer to vil glede de av oss som ikke er særlig fornøyde med hvordan kjøringen føles, for det blir mulig å justere hvor følsom styringgen er, koden har blitt endret slik at styringen blir mer konsis selv om bildeoppdateringen er ujevn og flere biler skal generelt ha blitt overhalet en del.

Siden vi uansett snakker om biler. Oppdateringen vil også gjøre det mulig å justere litt på bilen man sitter i om du sitter fast et sted og ikke får akselerert.

Til slutt blir det mulig å gjøre slik at man ikke hopper unna ved å dobbeltrykke på en av bevegelsesknappene, og i stedet kun kan gjøre dette med knele-knappen.

Dette er altså bare noe av det den massive oppdateringen vil fikse, så hvilke andre ting må forbedres? Ytelsen må jo for eksempel bli bedre for at Sony skal bringe Cyberpunk 2077 tilbake på PlayStation 4-butikken...