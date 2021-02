Cyberpunk 2077-oppdatering utsettes til mars - Blir meget stor

Du ser på Annonser

CD Projekt Red sin markedsføringsavdeling må virkelig lære seg at det kanskje er bedre å bare holde kjeft enn å snakke om når oppdateringer vil komme til et spill som uansett burde ha blitt utsatt. I midten av januar sa de at spillet ville få to store oppdateringer mot slutten av januar og februar, men som forventet vil de ikke klare å holde ord.

Studioet sier nå at Cyberpunk 2077 sin februar oppdatering har blitt utsatt til andre halvdel av mars. Begrunnelsene er hackerangrepet de ble utsatt for og at oppdateringen blir mer omfattende enn først planlagt. Sistnevnte er selvsagt bra, så det er lov å håpe at den i alle fall er knallbra når den først kommer.