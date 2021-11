Cyberpunk 2077 skal fortsatt forbedres og komme til PS5 og Xbox Series tidlig i 2022

HQ

Etter den enorme suksessen til The Witcher 3: Wild Hunt førte dessverre utsettelsene av Cyberpunk 2077 og hvordan spillet ble lansert til at mange mistet en del respekt for CD Projekt Red. Selskapet er nå nesten mest kjent for utsettelser og endring av planer, så det er godt å høre at ting tydeligvis går som planlagt denne gangen.

For i oktober fortalte studioet at det hadde sett seg nødt til å utsette PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av Cyberpunk 2077 til første kvartal av 2022, og i kveldens investormøte lover de at dette fortsatt er planen. Samtidig lover utviklerne at en ny enorm oppdatering som skal fikse veldig mye i de andre utgavene også vil slippes rundt samme tid, så forhåpentligvis blir 2022 året nesten alle blir enige om at spillet faktisk er bra.