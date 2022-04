Cyberpunk 2077 skuffer veldig salgsmessig etter god start

HQ

I desember 2020 skrøyt CD Projekt Red av at Cyberpunk 2077 hadde solgt over 13 millioner eksemplarer på bare ti dager, men man kan trygt si at salgstallene ikke har fortsatt i samme tempo.

Som en del av kveldens finansrapport for året som gikk forteller CD Projekt Red at Cyberpunk 2077 "bare" har solgt over 18 millioner eksemplarer totalt. Det er selvsagt veldig få spill som selger såpass bra noen gang, men at dette gigantprosjektet kun har solgt 5 millioner de siste 15 månedene er langt unna det studioet håpet og mange forventet før den mildt sagt middels lanseringen.