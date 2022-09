Cyberpunk 2077 slår The Witcher 3-rekorden for antall samtidige spillere

HQ

Takket være den nyeste oppdateringen av Cyberpunk 2077, kunngjøringen av en virkelig omfattende utvidelse og Edgerunners-serien på Netflix, har spillet fått en enorm renessanse når det gjelder aktive spillere på alle plattformer.

Nylig fikk vi vite at det hadde over en million daglige spillere, og på Steam alene har Cyberpunk 2077 nå passert rekorden satt av The Witcher 3: Wild Hunt. På sitt absolutte høydepunkt hadde sistnevnte 103 329 samtidige spillere for tre år siden, mens Cyberpunk 2077 nylig nådde 104 827 samtidige spillere på Steam alene.

Meget imponerende, kan man si. Har du gitt CD Projekt Reds eventyr en ny sjanse selv?