Cyberpunk 2077 slippes til Stadia på slutten av året

Det virker som at Google aldri får helt sjansen til å puste ut med sin spilltjeneste Stadia. Det største klageområdet har vært mangelen på spill, men i høst var det meningen at de som spiller på Stadia skulle få Cyberpunk 2077 samtidig som alle andre plattformer, altså den 17. september. Men det kommer ikke til å skje likevel, da CD Projekt Red har skrevet følgende:

"Cyberpunk 2077 will be released on 17 September 2020 for the PC, Xbox One and Playstation 4. By the end of the year the game will also make its debut on Google Stadia."

Utdraget kommer fra en lengre pressemelding som ble postet for en drøy uke siden, men sitatet fikk først oppmerksomhet da noen på Resetera noterte denne detaljen i helgen. Et stort tap for Google, må man si, da dette ville vært en kjempelansering som lett kunne ha lokket flere spillere til tjenesten. Men siden spillet nå vil henge etter på plattformen blir det ikke den tungvekteren de sårt hadde trengt.