Cyberpunk 2077 sluppet før planlangt, så pass på spoilere

Du ser på Annonser

Det er urovekkende hvor ofte jeg har måtte skrive slike saker, men enkelte mangler tydeligvis både empati, ærlighet og andre gode ting.

En rekke personer over hele verden har nemlig fått fingrene i fysiske utgaver av Cyberpunk 2077 selv om spillet ikke lanseres før den 10. desember. I kjent stil har enkelte av disse bestemt seg for å være drittsekker og spre historiedeler og lignende på sosiale medier. Derfor råder jeg deg til å ordne ulike filtere og være ekstra forsiktig fremover. Vi snakker om et stort spill hvor valgene man tar vil kunne endre historien betraktelig, men det er uansett greit å være på den sikre siden.

Jeg ville ikke tatt snakk om tekniske problemer og lignende særlig høyt heller, for vi skal ikke glemme at disse fysiske utgavene ble produsert før den siste utsettelsen. Derfor kan vi forvente en relativt stor oppdatering når spillet lanseres lovlig. Med mindre du ikke har internettilgang kan du altså være relativt trygg på at opplevelsen din i alle fall blir litt bedre enn disse personene har nå.