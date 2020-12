Cyberpunk 2077 topper de britiske salgslistene

Du ser på Annonser

Vi visste alle at det ville skje, men nå er det offisielt: Cybeprunk 2077 topper de britiske listene over fysiske spillsalg. Det futuristiske rollespillet er den nest sterkeste fysiske spillanseringen i 2020, like bak FIFA 21. Ifølge gamesindustry.biz er PS4 den fortrukne plattformen blant kjøperne, da denne står for 60% av det totale salget.

Ellers er listen ganske lik forrige ukes liste, men FIFA 21 ble skjøvet fra topplassen og helt ned til femteplassen. Du kan se ukens topp 10-liste nedenfor:

1. Cyberpunk 2077

2. Call of Duty: Black Ops Cold War

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Assassin's Creed Valhalla

5. FIFA 21

6. Just Dance 2021

7. Mario Kart 8: Deluxe

8. Spider-Man: Miles Morales

9. Minecraft: Switch

10. Super Mario 3D All-Stars