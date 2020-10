Cyberpunk 2077 utsatt til desember

Du ser på Annonser

Ja, det skjer enda en gang. Etter annonseringen tidligere denne måneden om at Cyberpunk 2077 er ferdigutviklet og klart for lansering, var vi sikre på at vi kom til å kunne nyte spillet på den planlagte lanseringsdagen 19. november. Men nei, det får vi visst ikke.

CD Projekt Red meddeler på Twitter at de har måttet utsette spillet enda en gang, denne gangen i 21 dager, så den nye lanseringsdatoen blir 10. desember. Det er skuffende, ja, men de trenger tid til å teste kompatibiliteten på alle plattformer.