Cyberpunk 2077 vil by på mye gratis innhold

CD Projekt Red skaffet seg mye godvilje hos folk fra første stund da The Witcher 3: Wild Hunt kom ut ved å gi oss en drøss med gratis ekstrainnhold, så det kom ikke som et ekstremt sjokk da utviklerne sa de ville gjøre mye av det samme med Cyberpunk 2077. I sommer fikk vi vite at hver utgave av sistnevnte vil komme med et digitalt lydspor, tegneserie, konsepttegninger og litt annet. Nå har de også bekreftet noe som bare har blitt snakket litt vagt om.

Twitterbrukeren NachoFireX bestemte seg nemlig for å spørre om planen fortsatt er å gi oss gratis ekstrainnhold som kostymer og slik i Cyberpunk 2077 også, noe spillets Twitterkonto bestemte seg for å besvare med en velkjent Kool-Aid Man-gif hvor muggemannen svarer "Oh Yeah!" Akkurat hva ønsker de fortsatt ikke å si, men vi kan forvente å høre mer om det når 19. november nærmer seg.