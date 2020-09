Cyberpunk 2077 vil ikke utsettes igjen, men får nok oppdatering

Du ser på Annonser

Slike overskrifter er jeg egentlig ikke særlig glad i, men siden jeg vet at flere av dere virkelig lengter etter spillet og frykter ekstra lang ventetid er det greit å dele dette.

For som forventet var ikke investorene særlig fornøyde etter at Cyberpunk 2077 ble utsatt fra april til november, spesielt siden CD Projekt Red stadig hadde sagt at Covid-19 ikke hadde vært noe problem. Studioets president, Adam Kiciński, benyttet derfor anledningen i dagens investormøte til å gjøre det fullstendig klart at Cyberpunk 2077 vil lanseres den 19. november. Det høres uansett ut som om vi må belage oss på en stor oppdateringen når dagen kommer, for han påpeker også at de vil fortsette å jobbe med spillet helt opp til lansering selv om de visstnok er veldig nærme den siste sertifiseringen. Heldigvis har de i alle fall betrygget oss om at det ikke vil trenge 200 GB med plass...