Cyberpunk 2077 vist frem på PlayStation 4 og PlayStation 5

Forrige tirsdag ga CD Projekt Red oss endelig de første gameplayklippene fra Cyberpunk 2077 på Xbox One X og Xbox Series X, og lovet i samme slengen at noe lignende var på vei for PlayStation-konsollene. Nå er videoen her.

Dagens video sammenligner hvordan Cyberpunk 2077 ser ut på en PlayStation 4 Pro og PlayStation 5, men som tilfellet var med Xbox-videoen er sistnevnte bare takket være små forbedringer via bakoverkompatibilitet siden den skikkelige PS5-utgaven først kommer neste år en gang.