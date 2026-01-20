Cyberpunk 2077 VR-mod tatt ned av CD Projekt Red etter at modder nektet å gjøre det gratis

HQ

Cyberpunk 2077s VR-mod er tatt ned etter en DMCA utstedt av utvikleren CD Projekt Red. Modderen bak prosjektet, som har laget et mod-rammeverk kjent som R.E.A.L. VR som gjør det mulig å spille dusinvis av AAA-titler ved hjelp av formatet, kunngjorde nyheten via sin Patreon-side.

På Patreon forklarte modderen, kjent som Luke Ross (ikke hans virkelige navn), at beslutningen om å ta ned modulen ikke var hans, og han kritiserte CD Projekt Reds handlinger som drevet av "jernkledd corpo-logikk." I innlegget sa han (transkripsjon via PC Gamer): "Jeg er enda mer lei meg for å kunngjøre at vi etterlater oss et eventyr som så mange av dere dypt elsket og likte. CD Projekt SA bestemte seg for at de ville følge i Take-Two Interactive Softwares fotspor og utstedte et DMCA-varsel mot meg for fjerningen av Cyberpunk 2077 VR-modulen."

"Til slutt endte det opp med den samme jernkledde corpo-logikken: Hver eneste lille handling som et selskap gjør, er i pengenes navn, men alt som moddere gjør, må være helt gratis", skrev Ross. "Som vanlig tøyer de begrepet 'avledet arbeid' til det er papirtynt, som om et system som gjør det mulig å visualisere 40+ spill i fullstendig oppslukende 3D VR på en eller annen måte ble bygget ved bruk av deres immaterielle rettigheter. Og som vanlig gir de absolutt null f***s om hvordan det å spille spillet deres i VR gjorde folk glade, og de kan ikke bare være takknemlige for de ekstra eksemplarene av tittelen de solgte på grunn av det - uten å måtte bruke penger på å produsere en offisiell konvertering (nei, de planlegger ikke å gi ut sin egen VR-port, i tilfelle du lurte på det)."

Det er en interessant debatt rundt denne fjerningen, da det antas at CD Projekt Red ville ha latt modulen fortsette å eksistere hvis Ross ikke låste den bak sin Patreon-betalingsmur. Ross tjener ganske mye penger på sin Patreon, og i 2022 ble det rapportert at han tjente rundt 20 000 dollar i måneden. Dette fikk noen til å kritisere hans betalingsmur-drevne tilnærming, mens Ross fastholder at kostnaden gjør at han kan fortsette arbeidet med å bringe VR-kompatibilitet til spill som ellers ikke ville hatt dem. I det minste bekreftet han også at Baldur's Gate III snart vil fungere med R.E.A.L. VR, så det er en positiv note.