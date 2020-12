Du ser på Annonser

Som følge av massivt press fra både ledere, investorerer og spillere har ikke utviklerne i CD Projekt Red fått ta juleferie like tidlig som ønsket, noe som gir resultater.

Nå kan du laste ned oppdateringen 1.06 til Cyberpunk 2077, og den gjør slik at lagringsfiler takler å gå over 8MB på PC, fikser en del kræsjproblemer konsollutgavene har slitt med og forsikrer at Dum Dum vil være på plass ved Totentanz i Second Conflict.