Cyberpunk 2077s historie er kortere på grunn av The Witcher 3

Du ser på Annonser

Man trenger ikke å ha tilgang til utviklere og utgivere sine analyseverktøy for å vite at relativt få faktisk fullfører spillene de starter. Både trofeer og achievements viser klart hvordan folk faller av etter hvert, noe CD Projekt Red merket seg i The Witcher 3: Wild Hunt. Dette har fått følger i Cyberpunk 2077.

Da spillets "Senior quest designer", Patrick K. Mills, besøkte Ben "CohhCarnage" Cassell sin Twitch-stream etter fredagens Night City Wire-sending sa han nemlig at Cyberpunk 2077 sin historiedel vil ta litt kortere tid å fullføre enn The Witcher 3: Wild Hunt siden såpass mange mener sistnevnte sin historie tar for lang tid og ikke har fullført den.

Dette betyr uansett ikke at det kommende storspillet vil kunne fullføres veldig raskt, for Mills sier også at Cyberpunk 2077 selvsagt vil ha veldig mye innhold utenfor historien også.

Hva synes du om dette?