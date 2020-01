Cyberpunk 2077s multiplayer blir ikke klar før 2022

Som forventet ble CD Projekts investormøte i kveld sterkt preget av at Cyberpunk 2077 måtte utsettes til september, så investorene spurte blant annet om september var en verre måned å lanseres i med tanke på høstens sterke konkurranse, samt om utsettelsen også ville påvirke multiplayerdelen.

Svaret de fikk (som du kan høre fra omtrent seks minutter ut i opptaket) var at ingen av månedene i 2020 vil være nevneverdig bedre eller dårlige å slippe spill i siden konkurransen virker knallsterk gjennom hele året. Samtidig gjorde de det klart at sjansen er ekstremt liten for at Cyberpunk 2077 multiplayer vil være klar i 2021, så da får vi bare håpe på 2022.