Cyberpunk 2077s oppdatering 2.3 har blitt forsinket

CD Projekt Red kan ikke slutte å oppdatere Cyberpunk 2077. Spillet, som angivelig er komplett etter utvidelsen Phantom Liberty, har fått konstant støtte gjennom årene, så mye at store oppdateringer fortsatt er planlagt, med den neste opprinnelig planlagt å slippe på fredag.

Det vil ikke være tilfelle lenger, ettersom den polske utvikleren avslører at Update 2.3 har blitt forsinket og nå vil komme senere enn forventet. Den nøyaktige årsaken til forsinkelsen er ikke nevnt, men vi blir fortalt at det er fordi CDPR trenger "litt mer tid til å sørge for at vi er fornøyde med det".

Når det gjelder hva du kan forvente av oppdateringen, er den satt til å være omtrent like stor som Update 2.2, noe som betyr at det skal være mange justeringer, justeringer, rettelser og squashed bugs.