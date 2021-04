Cyberpunk 2077s PlayStation-problemer skal ha ødelagt mye

Du ser på Annonser

Som følge av en ekstremt dårlig start på konsollene ble Cyberpunk 2077 fjernet fra PlayStation Store bare en uke etter lansering. Rundt samme tid startet CD Projekt et program som lot folk kontakte dem for å få pengene tilbake om de hadde kjøpt spillet og ikke var fornøyde. Begge deler har selvsagt fått store konsekvenser.

CD Projekt har nemlig offentliggjort investorrapporten for 2020, og i tillegg til å enda en gang bekrefte at Cyberpunk 2077 solgte 13.7 millioner eksemplarer de tre siste ukene i fjor får vi vite mer om problemene spillet hadde. For eksempel kan selskapet avsløre at de har gitt over 30,000 personer pengene tilbake for Cyberpunk 2077. Dette tallet gjelder kun personer som kontaktet dem via email, så tallet er nok langt større om man inkluderer kjøpere som i stedet gjorde det via butikken de kjøpte eksemplaret sitt fra.

Samtidig sier polakkene at PlayStation Store-fjerningen uten tvil også skadet salget andre steder siden dette blant annet gjorde enda flere oppmerksomme på hvor store problemer Cyberpunk 2077 hadde. Derfor er det kanskje ikke så rart at 56 prosent av salget var på PC, 28 prosent på PlayStation og 17 prosent på Xbox.

