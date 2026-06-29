Cyberpunk: Edgerunners 2 får premiere på Netflix i høst

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Den neste teasertraileren for Cyberpunk: Edgerunners 2, den andre sesongen av Netflix-animeserien basert på CD Projekt Reds Cyberpunk 2077-univers, har premiere senere i dag. Men i forkant av dette ble det i løpet av helgen delt noen interessante opplysninger om serien, blant annet at den kommende sesongen vil ha premiere allerede i høst.

Vi kjenner foreløpig ikke den eksakte premieredatoen i høst, men vi vet at episodene kommer i løpet av de neste månedene.

I tillegg er hovedrollebesetningen bekreftet, med karakterene Weak Kingsley, D, Roman Carax og Talia Yang. Du kan se dem nedenfor, ordnet mot klokken, med den høye figuren bakerst og den rosa-hårede kvinnen til høyre.

Gleder du deg til at Cyberpunk: Edgerunners kommer tilbake?