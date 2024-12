Cyberpunk: Edgerunners prequel-manga får en overraskende utgivelse

HQ

Animeserien Cyberpunk: Edgerunners har inspirert til en prequel-manga med tittelen Cyberpunk: Edgerunners Madness, som debuterte 13. desember 2024 på Kadokawas Comic Alive+-nettsted. Denne nye serien dykker ned i bakgrunnshistorien til animeuniverset, og gir fansen dypere innsikt i karakterene og omgivelsene.

Dark Horse Comics har kunngjort planer om å utgi mangaen på engelsk i Nord-Amerika, noe som gjør den tilgjengelig for et bredere publikum. Den engelske pocketutgivelsen forventes å følge etter den digitale utgivelsen, selv om spesifikke datoer ennå ikke er bekreftet. Denne utvidelsen av Cyberpunk: Edgerunners-fortellingen til mangaform gjenspeiler seriens økende popularitet og skapernes forpliktelse til å gi fansen beriket innhold på tvers av ulike medieplattformer.

Kadokawas sammendrag beskriver det som :

"Denne originale mangatilpasningen om søsknene Pilar og Rebecca har begynt ...! Dette er historien om søsknene som har løpt gjennom Night City for å skape seg et navn som Edgerunners ... Animeserien Cyberpunk: Edgerunners har allerede erobret hjertene til fans over hele verden, og serien er spesielt populær takket være sin ekstreme action og det søte, kule utseendet til Rebecca og vennene hennes."

Gleder du deg til å sjekke ut mangaen?