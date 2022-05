Cyberpunk: Edgerunners viser noen glimt - skikkelig trailer klar i juni

HQ

Sommeren 2020 kunngjorde CD Projekt at de hadde mange planer for Cyberpunk 2077-universet, deriblant en animeserie. Som en følge av problemene til spillet har flere av disse ekstragreiene gått i glemmeboken for mange, men nå er det tid for en påminnelse.

Dette siden Netflix har gitt oss en trailer som viser frem noe av det streamingselskapet vil vise frem under Geeked Week fra den 6. - 10. juni, og i tillegg til The Cuphead Show, Stranger Things, Sandman og mer får vi tre glimt av Cyberpunk: Edgerunners. I den anledning spesifiserer CD Projekt at animeserien vil vises frem den 8. juni, så da har vi en eksakt dato å markere på kalenderen.