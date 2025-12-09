D-topia er et puslespill-eventyr om å maksimere lykke

HQ

Et av de få spillene som utgis av Annapurna Interactive neste år, er det herlige og sjarmerende puslespilleventyret D-topia. Tittelen er utviklet av Marumittu Games og dreier seg om en spillerstyrt Facilitator, hvis eneste mål og hensikt er å løse gåter for å opprettholde og maksimere det lykkelige livet som en kunstig intelligens har kuratert.

Kommer til de fleste plattformer, det være seg PC, PS5, Xbox Series og Switch 1 og 2, D-topia dukket nettopp opp på Wholesome Snack Showcase, hvor vi fikk en ny smak og et eksempel på spillet, som lover å fremheve "forskjellige morsomme logiske gåter spillere kan oppleve mens de fungerer som tilrettelegger for D-topia."

Lanseringen er planlagt til neste år, så du kan forvente å se mer fra spillet snart, og ellers kan du se et glimt av D-topia nedenfor.