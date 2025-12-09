D-topia er et puslespill-eventyr om å maksimere lykke
Prosjektet utgis av Annapurna Interactive og lanseres på de fleste plattformer.
Et av de få spillene som utgis av Annapurna Interactive neste år, er det herlige og sjarmerende puslespilleventyret D-topia. Tittelen er utviklet av Marumittu Games og dreier seg om en spillerstyrt Facilitator, hvis eneste mål og hensikt er å løse gåter for å opprettholde og maksimere det lykkelige livet som en kunstig intelligens har kuratert.
Kommer til de fleste plattformer, det være seg PC, PS5, Xbox Series og Switch 1 og 2, D-topia dukket nettopp opp på Wholesome Snack Showcase, hvor vi fikk en ny smak og et eksempel på spillet, som lover å fremheve "forskjellige morsomme logiske gåter spillere kan oppleve mens de fungerer som tilrettelegger for D-topia."
Lanseringen er planlagt til neste år, så du kan forvente å se mer fra spillet snart, og ellers kan du se et glimt av D-topia nedenfor.