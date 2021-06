Dagens oppdatering til Forza Horizon 4 er den siste med nytt innhold

Forza Horizon 4 har vært en uventet salgssuksess de siste par ukene etter at Forza Horizon 5 imponerte stort på E3. Det betyr imidlertid ikke at utvikleren Playground Games har tenkt til å øke deres ambisjoner for det tre år gamle racingspillet.

Etter lanseringen av Forza Horizon 4s Series 37-oppdatering i dag vil fremtidige oppdateringer ikke lenger inkludere nytt innhold. Playground Games vil i stedet sette fullt fokus på deres kommende spill.

Er du en av de som nettopp har kjøpt Forza Horizon 4, trenger du dog ikke bekymre deg. Utvikleren vil nemlig fortsette å støtte spillet:

"With Forza Horizon 5's release being our priority over the next few months, we've made some changes to Forza Horizon 4's monthly series updates," forteller seniorprodusent Tom Butcher i den seneste Forza Monthly. "So starting with Series update 38, players who know the game well will start to see the return of content from Series 7 to 32. Think of it a bit like a mix tape, featuring the return of some of your favorite content combined with recently added new features."

Playground Games vil også fortsette med å yte teknisk support på spillet samt rette feil og mangler. Forza Horizon 5 kommer den 5. november.

Dagens oppdatering til Forza Horizon 4 tilføyer den hurtige superbilen Vuhl 05.