Dagens Pokémon Presents vil vare i 30 minutter, det vil være musikk, og de 1025 logoene dedikert til hver Pokémon vil bli vist

God Pokémon-dag, alle sammen! I dag, 27. februar, vil de nye Pokémon-presentasjonene finne sted, hvor store nyheter forventes å bli kunngjort. Kanskje Gen 10? Det er også mulig at flere detaljer om FireRed og LeafGreen vil bli avslørt, og fremfor alt vil Pokémons 30-årsjubileum bli feiret.

Som Stealth40k forteller oss på X, vil arrangementet vare i 30 minutter, og det vil være tid til musikk og å se de spesielle 30-årsjubileumslogoene som er laget for de 1 025 Pokémon som eksisterer til dags dato.

Vi vil også benytte anledningen til å anbefale vår Pokémon RedFire- og LeafGreen-guide, der vi viser deg de eksklusive Pokémon i hver versjon.

HQ

Hva forventer du å bli kunngjort under dagens Pokémon Presents?