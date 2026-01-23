esports
Dallas Fuel kunngjør Overwatch 2 vaktliste foran OWCS-sesongen
Texan-franchisen kunngjorde nylig at den kom tilbake etter flere år borte.
Da Overwatch League kollapset og endte, ble mange av franchisene som dukket opp i ligaen også i glemmeboken. Noen klarte å utvikle seg og gå over til Overwatch Champions Series, men mange trakk seg i hovedsak også. En som møtte denne skjebnen var Dallas Fuel, som har vært i limbo i årevis, men som snart gjør comeback etter at Envy ble gjenervervet av den opprinnelige grunnleggeren Mike "Hastr0" Rufail.
Dallas Fuel vil gjøre sin konkurransedyktige Overwatch retur om et par uker på OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp, og når det nærmer seg, har organisasjonen avslørt sin liste.
De fem spillerne og to trenerne er følgende :
- Luke "Lukemino" Fish
- Rocco "Kronik" Iacobacci
- Park "SeonJun" Seon-jun
- Kim "Kellan" Min-jae
- Christopher "Cjay" Smith
- Eric "Wheats" Perez som trener
- Kim "Yong" Yong-jin som trener
Hvordan tror du dette laget vil klare seg i OWCS?