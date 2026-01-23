Dallas Fuel kunngjør Overwatch 2 vaktliste foran OWCS-sesongen

HQ

Da Overwatch League kollapset og endte, ble mange av franchisene som dukket opp i ligaen også i glemmeboken. Noen klarte å utvikle seg og gå over til Overwatch Champions Series, men mange trakk seg i hovedsak også. En som møtte denne skjebnen var Dallas Fuel, som har vært i limbo i årevis, men som snart gjør comeback etter at Envy ble gjenervervet av den opprinnelige grunnleggeren Mike "Hastr0" Rufail.

Dallas Fuel vil gjøre sin konkurransedyktige Overwatch retur om et par uker på OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp, og når det nærmer seg, har organisasjonen avslørt sin liste.

De fem spillerne og to trenerne er følgende :



Luke "Lukemino" Fish



Rocco "Kronik" Iacobacci



Park "SeonJun" Seon-jun



Kim "Kellan" Min-jae



Christopher "Cjay" Smith



Eric "Wheats" Perez som trener



Kim "Yong" Yong-jin som trener



Hvordan tror du dette laget vil klare seg i OWCS?