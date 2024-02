Dambuster feirer at Dead Island 2 kommer til Steam ved å gjøre Dead Island: Riptide gratis

HQ

Utvikleren Dambuster Studios har kunngjort at Dead Island 2 kommer til Steam om et par måneder. Tittelen debuterte opprinnelig på PC eksklusivitet på Epic Games Store, men vil nå miste denne eksklusiviteten og komme til Valve sin plattform allerede 22. april.

I den anledning er det kunngjort at hvem som helst kan gå inn på Steam for å sikre seg et eksemplar av Dead Island: Riptide til evig tid. Haken er at spillet bare vil være gratis å hente frem til 17 den 15. februar, noe som betyr at du har én dag til å gå inn på Steam og legge til spillet i biblioteket ditt.

Kommer du til å spille et av Dead Island-spillene på Steam i dag eller i nær fremtid?