Damien Leone forsvarer den lange spilletiden til Terrifier-oppfølgerne

Det er tydelig at Art the Clown er kommet for å bli, og hans popularitet blant skrekkfilmentusiaster er ubestridelig. Men i tillegg til den ekstreme volden i filmene, er det et annet aspekt ved dem som har blitt kritisert, nemlig spilletiden.

Den første Terrfier var i underkant av 85 minutter lang, noe som virket ganske rimelig for en slasherfilm. Men noe skjedde med den andre filmen, hvis spilletid fikk vokse tilsynelatende ukontrollert til hele 138 minutter.

Den tredje filmen er riktignok litt kortere, men fortsatt 125 minutter lang, og i et intervju med Coming Soon har Damien Leone selv svart på hvorfor filmene er blitt så lange.

"Jeg er fornøyd med hva Terrifier 2 er. Jeg er fornøyd med lengden på den, men det som ikke fungerte for mange mennesker var lengden. Det var for mye for et massepublikum. Spesielt nå som vi lever i TikTok-æraen. 2 timer og 18 minutter, som er spilletiden til Terrifier 2, er mye å be publikum om. Så jeg tror ikke det var en feil, for å si det sånn. Det var bare genuint filmen, historien jeg ønsket å fortelle.

Men jeg vil ikke doble ned på det nå og si: "Vel, du likte ikke 2 timer og 18 minutter. Her er 2 timer og 40 minutter. Finn deg i det. Det er ikke det jeg prøver å gjøre. Jeg prøver å gjøre dette så tilgjengelig som mulig for folk, samtidig som jeg ikke mister det som er viktig for serien. Så det er grunnen til at (Terrifier 3) kom inn på nå 2 timer.

Jeg tror det er 2 timer og 5 minutter. Så det er som to timer, ikke inkludert rulletekster. Men den kunne ha vært lengre. Igjen, det opprinnelige klippet mitt var på 2 timer og 20 minutter, og jeg måtte bare kutte ut fem eller seks scener fordi jeg virkelig ikke ville levere en film på 2 timer og 18 minutter igjen, for det er mye å be om.

En typisk slasherfilm er en time og 20 minutter, en time og 30 minutter, og morderen er bare med i filmen i fem minutter, rundt sju minutter. Drapsscenene utgjør omtrent tre minutter av hele filmen. Skjønner du hva jeg mener? Så du har sannsynligvis mer fyllstoff og mer drama i en typisk 80-minutters slasher enn du har i Terrifier 2.

Det er bare det at det er så mange store scener med Art the Clown hvor han leker med ofrene sine i fire minutter, og hvor han dreper noen i fire minutter. Du vil ikke bare ha ett drap. Du vil ha en haug med drap. Det er det denne serien har blitt kjent for. Så igjen, det er en veldig uortodoks slasherfilm, og jeg synes den blir urettmessig kritisert for sin spilletid."

Hva synes du om Leones argument, er den lange lengden på oppfølgerne berettiget?