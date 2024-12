Daniel Dubois utfordrer Oleksandr Usyk til en "revansje for ranet forrige gang"

HQ

Daniel Dubois, det internasjonale bokseforbundets (IBF) tittelforsvarer i tungvekt, krasjet et intervju med Oleksandr Usyk forrige lørdag, etter at ukraineren slo Tyson Fury 116-112 i et forsvar for sine andre tungvektstitler.

"Usyk! Jeg vil ha min hevn. Jeg vil ha min hevn, Usyk", sa Dubois og grep mikrofonen. "Godt gjort i kveld, Gud velsigne deg. Jeg vil ha min hevn for ranet forrige gang. La oss få det. Kom igjen.

"Hvor er Frank? Få det til å skje."

Usyk sa senere til pressen at "ja, ikke noe problem, jeg er klar. Nå vil jeg hjem, hvile litt og så er jeg klar", ifølge Eurosport.

Dubois tapte for Usyk i august 2023, i en tittelkonsolideringskamp for Dubois, som da var WBA-mester (vanlig) tungvekt, mot Usyk, som da var unified champion: WBA (Super), IBF, WBO og IBO.

Hvorfor mener Daniel Dubois at nederlaget mot Usyk var et ran?

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois, som fant sted i Polen, ble en seier på knockout for Usyk, som på det tidspunktet var (og fortsatt er) ubeseiret etter 20 kamper, mens han påførte Dubois sitt andre nederlag.

Det var kontroversielt fordi Dubois i kampens første runde slo Usyk i beltelinjen, slik at han falt i gulvet. Det ble ansett som et lavt slag, og han fikk de vanlige fem minuttene til å komme seg. Usyk brukte tre minutter og førtifem sekunder, til tross for at dommeren oppfordret ham til å ta seg mer tid.

Usyk slo deretter Dubois i gulvet i niende runde. Statistikken ville også ha gitt seieren til Usyk, ettersom han hadde landet flere slag enn Dubois i hver runde. Noen eksperter mener imidlertid at Dubois' lave slag burde ha vært et lovlig slag, og at Dubois derfor burde ha vunnet på KO.