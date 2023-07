Daniel Radcliffe: "Jeg gleder meg til den nye Harry Potter-serien"

HQ

To måneder etter utgivelsen av Galtvort-arven var det åpenbart at serien var hetere enn noensinne, og Warner Bros. Discovery kunngjorde at de skal filmatisere alle bøkene på nytt, men denne gangen som TV-serie med J.K. Rowling selv som utøvende produsent.

Daniel Radcliffe, som spilte gutten som levde i alle de åtte Harry Potter-filmene, sa i forrige måned at han ikke er interessert i å være med i den nye serien, men det betyr ikke at han mangler interesse for prosjektet. Snarere tvert imot. I en samtale med Variety nylig bekreftet Radcliffe at han er "spent" på å se den, og han håper også at det betyr at mye fra bøkene som ikke kom med på lerretet, kan bli med denne gangen, takket være det faktum at hver bok er en hel sesong og ikke bare en film:

"Jeg gleder meg som seer. Jeg kommer til å kunne nyte den sammen med alle andre, kanskje med et litt annet perspektiv. Det er fint at en helt ny generasjon kommer til å bli introdusert for historiene på en ny måte. De kommer til å se det som en TV-serie, så de får nok tid til å sette seg inn i alle tingene. Så de som var sinte over ting som ble klippet ut av filmen, får forhåpentligvis endelig se den fullstendige versjonen de ønsket seg."

