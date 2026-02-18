Daniel Radcliffe vil ikke at nye Harry Potter-stjerner skal bli sammenlignet med de gamle skuespillerne

HQ

Det vil sannsynligvis være mange nye mennesker som vil se Harry Potter for første gang når HBOs kommende TV-serie sendes neste år, men vi vet alle at det er mange som ikke har sluppet taket i trollmannsverdenen siden den tok over barndommen deres for mer enn 20 år siden. Det er disse fansen Daniel Radcliffe virker litt bekymret for, ettersom han ikke vil at de nye barnestjernene hele tiden skal møte spørsmål om den gamle Harry, Ron og Hermine.

I en samtale med ScreenRant nevnte Radcliffe at mange fans kommer til å prøve å passe på den nye trioen, skuespillerne Dominic McLaughlin, Alastair Stout og Arabella Stanton. "Hvis alle virkelig mener det ... en av tingene dere kan gjøre for meg, er å ikke spørre om oss. Jeg, Emma [Watson], Rupert [Grint], hele tiden," sa han.

"Jeg vil ikke være et merkelig spøkelse i disse barnas liv og bare la dem fortsette ... fordi det kommer til å bli en ny ting, og det kommer til å bli en annerledes ting," fortsatte han. Radcliffe vil bare at barna skal ha det "best mulig" under innspillingen av den nye TV-serien, og selv om det er usannsynlig at fansen helt vil slutte å sammenligne den gamle og den nye rollebesetningen, la oss håpe at de ikke bombarderer McLaughlin, Stanton og Stout med spørsmål om det.