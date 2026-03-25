Mette Frederiksen går av etter valgnederlag

Mette Frederiksen har formelt gått av etter at hennes trepartikoalisjon ikke klarte å sikre flertall i Folketinget ved folketingsvalget.

Avskjedssøknaden ble overlevert til Konge Frederik X på Amalienborg onsdag, ifølge en offisiell uttalelse. Frederiksen forventes å fortsette i en midlertidig rolle mens forhandlingene starter.

Med ikke noe klart flertall i sikte, står de danske partiene nå overfor utfordringen med å bygge en levedyktig koalisjon. De første signalene tyder på tøffe diskusjoner fremover, med flere blokker og ledere som posisjonerer seg for å få innflytelse i den neste regjeringen.

I en tale etter valgresultatet understreket Frederiksen at det haster med å komme til enighet, og advarte om at den globale ustabiliteten (fra pågående geopolitiske spenninger til økonomisk usikkerhet) gir lite rom for politisk dødvann. "Verden venter ikke på oss", sa hun.

Blant de potensielle maktmeglerne finner vi navn som Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen. Vi får vente og se hvordan resultatet blir.