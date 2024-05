Danny DeVito er interessert i å spille Wario i oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie

HQ

Mens Nintendo og Illumination har holdt tett om The Super Mario Bros. Movie-oppfølgeren har det vært mange spekulasjoner om filmen, handlingen og de ekstra karakterene den kan eller bør introdusere. En av fanfavorittene er Wario, og The Movie Dweeb satte seg nylig ned med Danny DeVito og spurte It's Always Sunny in Philadelphia-skuespilleren om han ville påta seg rollen.

"Man vet aldri hva som skjer i verden", sa DeVito. "Jeg er klar for mange ting, vet du... Jeg er klar til å gjøre mange ting. Uansett hva som kommer, ser jeg på det og evaluerer det."

DeVito fortsatte: "Si til dem at jeg kommer til å ta dem til renseriet, men at jeg burde være med i filmen."

Dette skjer i forbindelse med at DeVito var ute for å promotere sin kommende film, den Chris Pine-regisserte Poolman, som nylig hadde kinopremiere.

Synes du DeVito burde få rollen som Wario i The Super Mario Bros. Movie 2? Det er bare synd at det ikke er en live-action-film...