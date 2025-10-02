Daredevil ser ut som en absolutt trussel i Marvel Rivals gameplay

HQ

Daredevil er en av hovedstjernene i Marvel Rivals' fjerde sesong, og når andre halvdel av sesongen starter senere denne måneden, vil han være klar til å hoppe inn i handlingen. Daredevil vil styrke listen over duellister i Marvel Rivals, og det ser ut til at han kommer til å være en sterk snikmorderlignende figur i laget ditt.

Med sine nunchakuer, fighting sticks eller hva du nå vil kalle dem, kan Daredevil piske seg selv over en kort avstand og lukke gapet mellom seg selv og en fiende for så å slå dem i nærkamp. Ved å slynge våpnene rundt seg kan Daredevil gjøre stor skade på kort tid, og den raske nedkjølingen av evnene hans gjør at du alltid er klar til å kaste deg inn i kampen igjen.

Daredevils ultimate reduserer synet til fiendens lagkamerater, isolerer dem og gjør dem perfekte for pick-offs. Fra traileren ser det ut til at dette er Daredevils levebrød, ettersom han er på sitt sterkeste når han slår en fiende i bakhodet etter å ha sneket seg innpå dem.

Daredevil blir en del av Marvel Rivals den 10. oktober.