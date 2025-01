Daredevil, The Punisher og Kingpin er voldelige i den første traileren for Daredevil: Born Again.

HQ

Sist gang Nintendo presenterte en ny konsoll, bestemte Rockstar seg for å gi oss en trailer for Red Dead Redemption 2 samme dag. Marvel har bestemt seg for å gjøre det motsatte med sin kunngjøring.

Etter en kort forsinkelse har Marvel endelig gitt oss den første traileren for Daredevil: Born Again, og den viser at selveste Mr. Devil, Charlie Cox, ikke tullet da han sa at TV-serien vil være minst like mørk som Netflix-serien. Joda, vi får se Matt Murdock og Wilson Fisk drikke te i rolige omgivelser, men armbrudd og blodige kamper innimellom disse øyeblikkene gjør det klart at vi har et av Marvels mest brutale prosjekter hittil i vente når Daredevil: Born Again har premiere på Disney+ den 4. mars.