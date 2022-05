Daredevil, The Punisher og mer Marvel klare for Disney+ i juni

HQ

Undertegnede var dessverre litt for rask på avtrekkeren i mars da Disney kunngjorde at en rekke Marvel-serier som hadde blitt fjernet fra Netflix ville komme til Disney+ den måneden, for den norske avdelingen måtte gi meg den skuffende beskjeden om at denne ikke gjaldt Norge. Heldigvis blir ikke ventetiden altfor lang.

En hyggelig pressemelding avslører at både Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist og The Defenders blir tilgjengelige på den norske utgaven av Disney+ den 29. juni.