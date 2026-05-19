Dark Scrolls forsinket med en måned: "Det har ingenting å gjøre med at Mina the Hollower lanseres en dag senere"

Hvis du har håpet at du vil kunne spille Doinksofts neste spill innen utgangen av måneden, har vi noen dårlige nyheter å dele, ettersom utvikleren har avslørt at Dark Scrolls er satt til å lansere litt senere enn forventet etter å ha blitt rammet av en forsinkelse.

Når det gjelder årsaken til forsinkelsen, ser det ut til å være et grunnleggende skifte i planene for å sikre at spillet har nok plass til å puste blant andre indiekonkurrenter som Yacht Club Games 'Mina the Hollower, som tilfeldigvis er en annen pikselert fantasy-actionopplevelse.

Denne endringen ser Dark Scrolls forsinket fra 28. mai til 22. juni, og for å markere denne nyheten har Doinksoft delt en uttalelse og en ny trailer, som du begge kan se i sin helhet nedenfor.

"Du vet da vi sa at vi skulle slippe Dark Scrolls 28. mai? Vi mente faktisk 22. juni, og det har ingenting å gjøre med at vennene våre på Yacht Club Games kunngjorde at Mina the Hollower ville bli lansert en dag senere 29. mai. Ok, det har alt å gjøre med det. Men det er kult: det er plass til to pikselerte fantasy-actionspill i verden. Du må bare vente litt lenger på dette. Og det vil være verdt det, for du kan spille som en rotte med saksofon i vårt. Takk for forståelsen. Vi ses i juni!"