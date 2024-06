Dark Souls får en skrekkfantasymanga

HQ

Som en overraskelse kunngjorde Yen Press at fans av FromSoftwares Dark Souls -serie ville få en ny historie i form av en skrekkfantasymanga kalt Dark Souls: Redemption.

I motsetning til Elden Ring-mangaen, som parodierer de ternedes reise gjennom Lands Between, tar Dark Souls: Redemption kildematerialet mye mer seriøst, og vil gi spillerne et eventyr som minner om de første torturfylte timene de tilbrakte i Dark Souls.

Det første bindet kommer i salg i august, og vi kan tenke oss at et andre bind er planlagt en gang i fremtiden. Beskrivelsen fra Yen Press lyder som følger :

"Dømt av en fortid som for lengst er glemt, fast bestemt på å redde det hun en gang holdt kjært. Flammen er tent. En navnløs kvinne våkner. Vekket fra graven av en fortid hun ikke kan huske, begir hun seg ut i et goldt, ukjent landskap. Beskytteren følger etter. Bundet av ed og ære beskytter han henne mot farene som nærmer seg, med samme voldsomhet som han beskytter fortidens hemmeligheter", heter det videre. "De grå askene samles i tårnet sitt, kalt av ilden for å fullføre sin høytidelige plikt. En koloss, dødens inkarnasjon, rører på seg sammen med knoklene under den arrete grunnen. Og et mareritt - en svøpe fra en svunnen tid - vender tilbake for å kreve sin tributt. Landets skjebne står på spill, mens reisen deres utspiller seg i denne originale Dark Souls historien!"

