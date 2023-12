Dark Souls II stenger serverne på Xbox 360 og PS3 i mars

HQ

FromSoftware har kunngjort at serverne for Dark Souls II på Xbox 360 og PS3 vil stenge ned i mars 2024. Når serverne legges ned vil spillerne ikke lenger kunne legge igjen meldinger, invadere andres spill eller tilkalle hjelp i tøffe bosskamper.

I et innlegg på X sier studioet: " Dark Souls 2 PS3- og Xbox 360-serverne vil stenge ned 31. mars 2024. En melding om at onlinespill er deaktivert vil vises. Frakoblet spill vil fortsatt være mulig."

Det er verdt å påpeke at serverne for Dark Souls II: Scholar of the First Sin på PC, PS4 og Xbox One ikke vil bli påvirket.