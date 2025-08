Dark Souls III får ny verdensrekord i speedrun 8 år etter lansering

HQ

En ny Dark Souls III speedrun-verdensrekord har blitt satt. Spillet ble lansert i 2017, og det er åtte år siden vi så slutten på FromSoftwares Dark Souls-trilogi, men mange spillere graver fortsatt i spillets områder, sjefer og mer for å finne hemmelige måter å gjøre sitt siste løp så mye kortere på.

Verdensrekorden ble satt av brukeren Olzku, som la ut løpet sitt på YouTube (takk, GamesRadar), og det må virkelig sees for å bli trodd. Løpet, som varer i 24 minutter og 57 sekunder, begynner ganske normalt, men etter hvert som det fortsetter, ser du hvor mye omtanke og forberedelser som kreves for å slå et spill på denne måten.

På et tidspunkt mot midten av løpet blir Olzkus karakter helt usynlig, bortsett fra en fakkel som de har utstyrt for å vise dem veien videre. Ifølge Olzkus beskrivelse er dette en ny rute, som gir avkall på Assassin-byggingen av den gamle ruten for Thief, og sparer over 2 minutter totalt fra tidligere speedruns.