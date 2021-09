HQ

Red Hook Studios har sannelig ikke sagt stort om Darkest Dungeon II etter at spillet ble annonsert i starten av 2019, men det viser seg at dette ikke nødvendigvis er dårlig nytt.

For ut av intet avslører utviklerne at Darkest Dungeon II blir tilgjengelig på Epic Games Store som Early Access den 26. oktober. Dermed trenger vi ikke å vente lenge for å finne ut hvordan kampsystemet i den etterlengtede oppfølgeren skal ta det hele "til et nytt nivå".