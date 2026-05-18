DarkZero ble kåret til Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major mester

Vi har nettopp kommet fra en veldig hektisk helg med esportshandling, ettersom turneringer har kommet til en slutt i de konkurrerende Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 7, Valorant, Halo Infinite og til og med Rainbow Six: Siege X begivenhetsscener. Når vi snakker om sistnevnte tittel, er Salt Lake City Major nå avsluttet, og avslutter en av de få store og internasjonale begivenhetene i sesongen.

Etter noen travle dager med action, ble sluttspillet avsluttet med å se DarkZero komme ut på toppen og løfte pokalen etter å ha beseiret Shopify Rebellion i finalen på en dominerende 3-1 måte. Dette resultatet har sett organisasjonen ikke bare hevde sølvtøy, men også på vei hjem med $ 200,000 XNUMX i premiepenger, og selvtilliten til å fortsette å presse videre når den ser ut til å gå tilbake til regionalt spill i Nord-Amerika League.

Dette trofeet er også det første store trofeet som DarkZero har vunnet på fire år, da det sist løftet sølvtøy på Charlotte Major i mai 2022. NAL kommer tilbake for sin neste handlingsrunde mellom 10. juni og 17. juli, hvor plasser på Esports World Cup vil være på linjen.