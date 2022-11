Dårlige effekter ødelegger litt for The Witcher: Blood Origin-trailer

HQ

I disse dager er det åpenbart mest snakk om at Henry Cavill hopper av The Witcher etter tredje sesong og forventningene til den nye utgaven av The Witcher 3: Wild Hunt, men vi skal ikke glemme at Netflix skal gi oss mer fra det fascinerende universet før Cavill sier farvel.

Dette minnes vi på med en teasertrailer for The Witcher: Blood Origins som prøver å gjøre det klart at historien til prototypene av Witchere og alvenes kamp for frihet blir ganske blodig, men som mest får meg til å rynke litt på nesen med et bål etter noen sekunder som kunne vært tatt fra et PlayStation 2-spill...Forhåpentligvis finpusses dette og de andre effekter før miniserien starter på Netflix den 25. desember.