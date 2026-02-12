Databutikk tilbyr Grand Theft Auto VI gratis, men det er en liten hake

HQ

Tenker du på å få barn, og gleder du deg til Grand Theft Auto 6? Da bør du kanskje vurdere å flytte til Norge. Der har nemlig databutikken Komplett satt i gang en kampanje for å minne folk på at Rockstars etterlengtede sjette del slippes om ni måneder, som for øvrig er den tiden det tar å lage en menneskebaby.

På Instagram skriver de :

"Dette er faktisk ikke en spøk, GTA 6 slippes om 9 måneder (🤞), og hvis du får en baby på lanseringsdatoen, får du spillet gratis fra oss 🤝"

Med andre ord, alle som får barn samme dag som Grand Theft Auto 6 slippes, får spillet gratis fra Komplett. Det er et flott tilbud, men vi håper disse nybakte foreldrene ikke forventer å kunne spille seg gjennom Lucia Caminos og Jason Duvals sannsynligvis svært omfattende eventyr i like stor grad som de hadde regnet med i et noe uvanlig tilfelle av catch-22.