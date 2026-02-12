Databutikk tilbyr Grand Theft Auto VI gratis, men det er en liten hake
Hvis du får barn på lanseringsdagen av Rockstars tilsynelatende episke eventyr, er spillet ditt. Og så må du bo i Norge...
Tenker du på å få barn, og gleder du deg til Grand Theft Auto 6? Da bør du kanskje vurdere å flytte til Norge. Der har nemlig databutikken Komplett satt i gang en kampanje for å minne folk på at Rockstars etterlengtede sjette del slippes om ni måneder, som for øvrig er den tiden det tar å lage en menneskebaby.
På Instagram skriver de :
"Dette er faktisk ikke en spøk, GTA 6 slippes om 9 måneder (🤞), og hvis du får en baby på lanseringsdatoen, får du spillet gratis fra oss 🤝"
Med andre ord, alle som får barn samme dag som Grand Theft Auto 6 slippes, får spillet gratis fra Komplett. Det er et flott tilbud, men vi håper disse nybakte foreldrene ikke forventer å kunne spille seg gjennom Lucia Caminos og Jason Duvals sannsynligvis svært omfattende eventyr i like stor grad som de hadde regnet med i et noe uvanlig tilfelle av catch-22.