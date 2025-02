Dauntless legges ned før juni

HQ

For bare noen uker siden rapporterte vi om nyheten om at utvikleren Phoenix Labs hadde blitt rammet av enda flere oppsigelser, så mye at flertallet av studioet ble hevdet å ha blitt overflødiggjort. Med tanke på den nyheten er det sannsynligvis ikke en stor overraskelse å høre hvordan det har påvirket et av spillene deres, nemlig Dauntless.

Utvikleren har nå bekreftet at Dauntless snart vil stenge dørene. Den 30. mai (for oss i Europa) vil spillet stenges ned og ikke lenger være tilgjengelig, og det er heller ikke planlagt ytterligere oppdateringer eller innhold for det.

Det nøyaktige tidspunktet for nedleggelsen er satt til klokken 8.45 den 30. mai, så hvis du planlegger å glede deg over litt av spillet, oppleve et siste hurra hvis du vil, må du sørge for å gjøre det før da.