Dave Bautista: "Jeg føler at jeg kan bringe mye hjerte til Marcus Fenix"

Tilbake i november ble det avslørt at Netflix har fått rettighetene til å blant annet lage en film basert på Gears of War. Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Dune, Glass Onion: A Knives Out Mystery) har aldri lagt skjul på at han virkelig ønsker å spille hovedpersonen i franchisen, Marcus Fenix, men Netflix har fortsatt ikke spurt ham.

I et intervju med Variety sier Bautista at han fortsatt håper han vil bli kontaktet angående rollen, og forklarer hva han tror han vil bringe til bordet:

- Jeg håper virkelig de gjør det. Det er en del som jeg har søkt etter i mange år, og jeg føler at jeg kunne bringe mye hjerte til Marcus Fenix. Det ville jeg virkelig. Jeg tror jeg ville gjøre den delen rettferdighet. Jeg føler meg trygg på det, så forhåpentligvis kommer det min vei, og vi vil ha denne samtalen på en annen måte en gang.

Det bør påpekes at Bautista allerede er et Marcus Fenix -skin i Gears 5, så han har allerede en forbindelse til serien. Hva tror du? Er Bautista den perfekte Marcus Fenix eller skal han spilles av noen andre?