Gears of War blir film og serie på Netflix

HQ

Hele fire år har gått siden den lenge omtalte filmatiseringen av Gears of War fikk ny forfatter, så de fleste av oss regnet nok med at denne ville slenge seg inn i rekken av filmer basert på spill det aldri blir noe av. I alle fall frem til Dwayne "The Rock" Johnson avslørte at han er med i en film basert på en verdenskjent spillserie tidligere i år. Nå kommer nok spekulasjonene om sistnevnte, samt Dave Bautista, å ta fullstendig fyr.

Netflix har nemlig bestemt seg for å feire at Gears of War fyller 16 år i dag ved å bekrefte at de lager en film med ekte skuespillere basert på spillene. Som om det ikke var nok er også en animasjonsserie på vei. Dermed høres det ut som om streamingselskapet endelig har skaffet seg rettighetene til den myteomspunnede filmen og en serie det nok håper blir en minst like stor suksess som Arcane og Cyberpunk: Edgerunners.