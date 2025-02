Dave Bautista sier at alle bør kreve at Netflix jobber raskere med Gears of War-filmen

HQ

Som du kanskje husker, ble det for tre år siden annonsert at Netflix skulle lage både en film og en TV-serie basert på Gears of War. Men arbeidet ser ut til å gå ekstremt sakte, og stillheten har fått mange til å tro at ting ikke stemmer, og en av de bekymrede er skuespilleren og pro-wrestleren Dave Bautista.

Han er en stor fan av Gears of War, og har gjentatte ganger sagt at han gjerne vil være med i en filmatisering, og det er til og med et skin basert på ham i Gears 5. Nå sier han til ComicBook.com at det er på tide at fansen tar saken i egne hender for å få arbeidet i gang:

"Start en online-greie om jævla Gears of War. Kom igjen, Netflix. Kom igjen nå."

Han forteller også at han selv også har forsøkt å få dem til å øke tempoet, men tilsynelatende uten å lykkes. Hvorvidt en underskriftskampanje virkelig vil ha noen effekt er høyst tvilsomt basert på hvordan disse har gått tidligere, men det er vel på tide at Netflix snart begynner å vise noe håndfast?