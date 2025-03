Dave Franco og Alison Brie står overfor en overnaturlig skrekk i Neons Together

Neon Neon har blitt et topp produksjonsselskap, et av få som ser ut til å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet, med tidligere filmer som den prisbelønte Anora, Osgood Perkins' Longlegs og The Monkey, Steven Soderberghs Presence, og til og med den Dan Stevens og Hunter Schafer-ledede Cuckoo. Den neste filmen fra Neon vil fortsette sitt typiske skrekktema og ha det virkelige paret Dave Franco og Alison Brie i hovedrollene.

Filmen heter Together, og handler om et par som etter å ha flyttet ut på landet opplever en overnaturlig hendelse som setter forholdet deres på prøve og til og med forandrer deres fysiske form. Det er en skummel og urovekkende film med undertoner av body horror og paranormale elementer, og den siste traileren viser at den ikke er noe for sarte sjeler.

Filmen er skrevet og regissert av Michael Shanks, og Together kommer på kino 1. august, og du kan se den første traileren for filmen nedenfor.